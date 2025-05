Sarah Toscano: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Sarah Toscano: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Tutto pronto per il tour 2025 di Sarah Toscano. Per la gioia dei fan, la cantante girerà l’Italia in lungo e in largo, con una serie di concerti che promettono di lasciare a bocca aperta i fan. Scopriamo la scaletta che porterà in scena, date e location della tournée.

Sarah Toscano, le date del tour 2025

Dopo aver partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, Sarah Toscano girerà l’Italia con il suo tour estivo 2025. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi porterà nei concerti una scaletta studiata appositamente per l’occasione. La data zero è fissata per l’1 giugno presso la Centrale del Foro Italico di Roma, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 7 settembre a Piazza Pertini, a Borgaretto, in provincia di Torino.

Di seguito, tutte le date e le relative location del tour 2025 di Sarah Toscano:

1 giugno – Centrale del Foro Italico, Roma;

6 giugno – WMF MUSIC FEST, Bologna;

13 luglio – Villa Tigullio, Rapallo (GE);

16 luglio – Piazza Mazzitelli, Caria di Drapia (VV);

26 luglio – Piazza Aranci, Massa;

31 luglio – Mov Summer Festival, Mondovì (CN);

6 agosto – Parco Scarzella, Domusnovas (CA);

10 agosto – Piazzale Stazione, San Marco Argentano (CS);

12 agosto – Aquafan, Riccione (RN);

13 agosto – RED VALLEY FESTIVAL, Olbia (OT);

22 agosto – Parco della Pieve, Cortemilia (CN);

4 settembre – Piazza Mazzini, Rieti;

7 settembre – Piazza Pertini, Borgaretto (TO).

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Sarah Toscano porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: