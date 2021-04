Ecco tutte le regole valide fino al 6 aprile per chi decide di viaggiare all’estero a Pasqua, anche dalle zone rosse.

Per le vacanze di Pasqua sarà possibile spostarsi all’estero anche se si è provenienti da una zona rossa. Ma ci sono alcune regole da seguire in vigore fino al 6 aprile. Dopo le numerose proteste di albergatori e tour operator e in merito agli spostamenti vietati nello stesso territorio italiano, il governo ha scelto infatti di intervenire con una norma per limitare il numero di contagi, ma le regole valgono non solo per chi si sposta dall’Italia ma anche per tutti gli stranieri che vorranno trascorrere questi giorni di festività pasquali nel nostro Paese. Ecco quello che c’è da sapere in merito.

Covid e viaggi all’estero

Il 2 marzo del 2021 è stato approvato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore fino al 6 aprile del 2021, contenente disposizioni per il territorio nazionale e per gli spostamenti da e per l’estero. Come si legge sul portale del Ministero della salute, l’ordinanza prevede che al rientro in Italia è obbligatorio:

sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo;

(molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; sottoporsi a prescindere dall’esito del test molecolare o antigenico di cui sopra, alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per un periodo di cinque giorni;

fiduciario per un periodo di cinque giorni; sottoporsi al termine dell’isolamento di cinque giorni ad un ulteriore test molecolare o antigenico.

Viaggi aerei con il passaporto vaccinale

Spostamenti per raggiungere l’aeroporto di partenza

In Italia sarà comunque possibile spostarsi da una zona rossa e arancione in un’altra regione, purché muniti di autocertificazione e per raggiungere l’aeroporto di partenza. Il ministero dell’Interno ha così chiarito “Sono giustificati gli spostamenti finalizzati a raggiungere il luogo di partenza di questo tipo di viaggi che, in quanto generalmente consentiti, non possono subire compressioni o limitazioni al proprio svolgimento”.

