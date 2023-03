In Italia è nato un nuovo cammino dedicato a pellegrini e non: è la Via delle Sorelle, 130 chilometri tra Brescia e Bergamo.

Via delle Sorelle è il nuovo cammino dedicato a pellegrini e non che collega Brescia a Bergamo. Un percorso lungo 130 chilometri, diviso in sei tappe, che attraversa ben 36 comuni. Si possono richiedere le credenziali e avere prezzi ridotti per il pernotto e i pasti: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Via delle Sorelle: il nuovo cammino tra Brescia e Bergamo

Capitale della Cultura 2023, Bergamo e Brescia hanno deciso di ricordare per sempre questa occasione con la nascita della Via delle Sorelle. Si tratta di un nuovo cammino bidirezionale che unisce le due città lombarde, lungo ben 130 chilometri. Immaginato da Slow Ride Italy nel 2020, è stato studiato e progettato nel 2021 e presentato nel 2022. Nel 2023 vede finalmente luce, con l’obiettivo di “diventare un’eredità sostenibile da lasciare ai due territori“.

Lungo i 130 chilometri della Via delle Sorelle si attraversano trentasei comuni, due siti UNESCO, otto cammini incrociati, tre aree vitivinicole, parchi, riserve e il lago d’Iseo. Il cammino tra Brescia e Bergamo è nato con l’intento di mostrare l’altro volto di due città fortemente urbanizzate. Una forma di turismo sostenibile che, negli ultimi anni come non mai, sta attirando sempre più persone.

Gli ideatori hanno scelto il nome Via delle Sorelle perché Brescia e Bergamo sono due “città che si assomigliano, che sono vicine e che, come sorelle, possono competere o discutere, ma sono fondamentalmente unite, tristemente protagoniste dell’emergenza sanitaria Covid“.

Via delle Sorelle come il Cammino di Santiago: si ottiene il passaporto

La Via delle Sorelle punta sul turismo lento, quello che consente di riappropriarsi del proprio tempo e di godere delle bellezze della natura. Le tappe del cammino tra Brescia e Bergamo sono sei, ognuna da 20/25 chilometri. Lungo il tragitto si incontrano strutture dove pernottare e mangiare, con prezzi riservati a quanti percorrono il tragitto con il passaporto. Ebbene sì, come accade a Santiago di Compostela, anche in Lombardia si potrà richiedere la credenziale del pellegrino. Quest’ultima si può ottenere direttamente sul sito e sarà valida anche come biglietto di ingresso alla Riserva del Torbiere del Sebino.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG