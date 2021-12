Da Silvia Toffanin, Stefania Orlando parla della sua vita e della crisi matrimoniale vissuta dopo 13 anni di amore senza problemi.

“Mi commuove parlarne, poiché forse lui è l’unica persona che mi ha realmente capita“, queste le parole che Stefania Orlando ha pronunciato a Verissimo, di fronte a Silvia Toffanin. Parla di rifiuto, di depressione e di difficoltà che hanno destabilizzato il rapporto con suo marito Simone Gianlorenzi, il quale, però, le è stata accanto, senza forzarla, né fare pressioni. “Per fortuna sono tornata com’ero“: la confessione intima e commovente della presentatrice televisiva.

Stefania Orlando: “Le donne dovrebbero fare rete”

“Nei confronti della nostra età si riversa una sorta di odio quando non abbiamo 20, 30, 40 anni“: Stefania Orlando parla di come l’età possa inficiare sulla propria vita a causa di un preconcetto che, spesso, nella società emerge con insistenza quando l’età passa. Tanti i commenti discriminatori che ha ricevuto sui social, che – come lei stessa sottolinea – vengono indirizzati sempre e solo alle donne e spesso dalle donne stesse: “Sono donne molto giovani che spesso credono che a 30 anni si sia anziane o coetanee che hanno rinunciato a vivere“, sottolinea Stefania.

La conduttrice parla anche dei suoi genitori che stanno insieme da 58 anni, i quali – nonostante qualche incomprensione e contrasto durante il loro lungo matrimonio – sono ancora insieme e si tengono ancora per mano. Il papà è intervenuto a Verissimo, parlando della promessa che si sono fatti al Grande Fratello, ossia incentivare il dialogo tra loro e scambiarsi “gli abbracci che non si sono mai dati“.

Secondo Stefania, il Grande Fratello le ha “fatto un grande regalo”: parla del rapporto col padre caratterizzato da “pudore”, nel dirsi quanto si volevano bene, ma che – dopo il reality – stanno recuperando il tempo perduto, a differenza della madre che è stata sempre molto affettuosa. Silvia le chiede, inoltre, se ha rimpianti nella sua vita e Stefania dà risposta negativa: non ha rimpianti.

Un figlio adottivo in futuro?

Per Stefania è un po’ troppo tardi per adottare un bambino e dice che si prende cura comunque di bambini che hanno bisogno di aiuto: “Per essere mamma, non c’è bisogno di avere figli“. Tutto il suo affetto viene riversato sui suoi genitori: “È molto importante godersi la famiglia”.

Inoltre, la Orlando parla anche della sua carriera canora, iniziata a 40 anni. Tante le hit lanciate dalla conduttrice, che ha una voce fresca, allegra e frizzante, ideale per le canzoni pop e dance che ha lanciato nel corso del tempo. La Orlando spiega che ha girato e montato diversi video musicali che ha realizzato: “La musica è stata la parte leggera della mia vita”: così conclude l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin.

