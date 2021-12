L’attrice racconta della sua ritrovata fede in Dio e del percorso verso di lui che ha intrapreso pochi mesi fa.

Totale cambio di rotta per Serena Grandi, famosa interprete nel panorama del cinema piccante italiano. Dopo una vita di eccessi, amori e avventure, l’attrice è pronta a cambiare vita.

A proposito di eccessi, vi raccontiamo prima quella che sembra essere stata una delle ultime follie. Ecco cosa ha raccontato alle pagine di Chi: “Qualche anno fa ho fatto l’amore nei corridoi di un hotel con un ragazzo molto più giovane. Era un Capodanno. Eravamo a Positano. La passione era incontrollabile. Sotto c’era il mare e il mondo che festeggiava“.

La sua vita ha subìto però un stop importante dopo alcuni avvenimenti sofferti: la scomparsa della madre, la casa venduta all’asta e lo stalking dell’ultimo compagno. “Andrò vivere a Milano, per stare vicino a mio figlio Edoardo. Ero venuta in Romagna per mia madre, ma non c’è più nulla che mi leghi a Rimini”, rileva Perizona.

Ma come è avvenuto invece l’incontro con Dio? Stando alle dichiarazioni fatte al Quotidiano Nazionale, già nel 2018 aveva espresso il desiderio di dedicare la sua vita ad aiutare gli altri e a lottare contro il consumismo. Il passo definitivo arriva grazie a un pastore brasiliano della chiesa della Parola della grazia di Riccione: “Mi faccio suora. Ho ritrovato Dio dopo averlo perso“.

