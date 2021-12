La foto della cantante e del ballerino insieme alimenta le voci dei fans che li vorrebbero come coppia anche fuori dal palco.

Da diversi giorni non si fa altro che parlare della forte intesa e attrazione che si è instaurata tra Arisa, voce armoniosa vincitrice di Sanremo, e il suo partner a Ballando con le Stelle, il ballerino Vito Coppola.

Dopo il bacio a sorpresa conclusivo, a loro detta teatrale, dell’esibizione dell’ultima puntata, la coppia stupisce gli utenti di Instagram postando una foto insieme molto intima. Indossano entrambi un accappatoio bianco, probabilmente perché stavano per entrare in scena, e sono molto vicini e abbracciati l’uno all’altra. Lo scatto, pubblicati su entrambi i profili social, è accompagnata dalla frase: “In fondo a sinistra“.

Fino adesso non hanno fatto altro che smentire una loro eventuale relazione, anche se il loro modo di comportarsi fa pensare a tutt’altro. Lei aveva dichiarato alle pagine di Oggi che fuori dal set non era ancora scattato nessun bacio, mentre lui aveva sottolineato, come riporta Blogtivvu: “È come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma“.

Secondo voi sboccerà l’amore? Intanto vi lasciamo guardare la foto su Instagram.

