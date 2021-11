Arrivano le prime anticipazioni della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che andrà in onda sabato 13 novembre alle 16.30. Sono stati annunciati, infatti, i primi ospiti che entreranno nel salotto di Canale 5, per raccontare le loro storie e qualche curiosità inedita al pubblico.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Molto apprezzata dal popolo del web, sarà la presenza a Verissimo della coppia formata da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani, una delle coppie più giovani e amate dai social network. I due non hanno mai rilasciato interviste insieme prima d’ora, ma a Silvia Toffanin hanno concesso questo regalo per tutti i loro fan. Sappiamo che i due hanno già fatto le dovute presentazioni in famiglia, ma questo sarà un vero e proprio palco per presentare ufficialmente la loro storia d’amore.

La seconda ospite della puntata di Verissimo del 13 novembre sarà Lorella Cuccarini, la maestra della scuola di Amici 21, che racconterà i suoi oltre 35 anni di carriera, piena di grandi successi. La conduttrice, ballerina e cantante, che ora insegna canto ai ragazzi della scuola di Maria De Filippi, risponderà alle domande di Silvia Toffanin, aprendosi e raccontandosi al suo pubblico.

Tra l’altro Tommaso Zorzi ha quasi rischiato una querela dalla Cuccarini, mentre l’influencer si trovava nella casa del GF Vip, ma i motivi precisi non sono venuti ancora a galla. I due si incontreranno nel salotto di Silvia Toffanin o faranno finta di niente?