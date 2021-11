Torna Quarto Guardo, in prima serata su Rete 4 stasera 12 novembre, che affronterà anche stasera fatti di cronaca attuale, con approfondimenti e inchieste. Ecco le anticipazioni.

Come ogni venerdì torna Quarto Grado su Rete 4, il programma di inchiesta della rete condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che andrà in onda come sempre dalle 21.25. Anche stasera 12 novembre si torna a parlare di molti casi di cronaca recenti, con inchieste e servizi utili a capire maggiori dettagli e a rispondere ad alcune domande.

Molti spunti interessanti, quindi, anche in questa puntata, ricca di argomenti e riflessioni su temi importanti della cronaca recente. Ecco tutte le anticipazioni e di cosa parleranno i servizi di questa sera, che darà grande spazio come sempre a un tema centrale di grande rilievo nazionale.

Le anticipazioni della puntata

Il programma, a cura di Siria Magri, torna a parlare di Omar Confalonieri, l’agente immobiliare di Milano accusato di violenza sessuale su una cliente. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, l’agente di 48 anni avrebbe violentato una cliente, dopo aver narcotizzato lei e il marito. Tutto questo, dopo avergli offerto un aperitivo e aver sciolto un narcotizzante nei loro drink. La domanda che ci si fa in studio è: l’avrà fatto altre volte?

Dopo questo caso, a Quarto Grado si parlerà del caso Nada Cella, la giovane uccisa nel 1996, il cui caso è stato riaperto perché è emersa una nuova indagata. Le indagini sono in corso, gli inquirenti cercano di capire di più e durante il programma i conduttori cercheranno di sviscerare la vicenda.