Ospite a Verissimo, domenica 10 dicembre, Ida Platano. Da dama a tronista di Uomini e Donne, Ida racconta la sua nuova vita e ricorda che Alessandro ha voluto chiudere tutto con lei.

La nuova tronista di Maria De Filippi racconta ai microfoni di Verissimo che, ancora oggi, non sa cosa sia successo ad Alessandro Vicinanza e perché, in seguito, lui abbia deciso di chiudere la storia con lei.

Ida Platano vs Alessandro Vicinanza: “Storia finita, non provo nulla”

Ida Platano a Silvia Toffanin racconta cosa è successo con Alessandro Vicinanza, ricordando i momenti di alti e bassi del loro rapporto: ” A un certo punto lui mi dice che non si sentiva più felice, ma non è mai trasparente, girava intorno e infatti l’ha trascinata per tre mesi. A luglio è cambiato, era diverso. Quando eravamo insieme tutto sembrava a posto poi, ad un certo punto, mi disse che voleva terminare la relazione e che non se la sentiva più di stare con me” ricorda la Platano a Verissimo.

Ida Platano: “Alessandro Vicinanza non mi ha tradita”

Ida Platano racconta alla Toffanin che è più che sicura che non ci siano state altre donne di mezzo. La parrucchiera di Brescia afferma: “Per me lui non mi ha mai tradita. Una donna lo capisce quando è finita. Diceva che tra noi era tutto impossibile“, tuona la tronista di Uomini e Donne. Alla domanda della conduttrice su cosa desidera lei oggi, Ida replica: “Desidero un amore vero, vivere insieme e condividere qualcosa. Alessandro mi ha regalato la spensieratezza dopo anni di tanta sofferenza“, racconta la tronista.

Poi ricorda che tra lei ed Alessandro c’era anche tanta complicità: “Ora però non provo più niente per lui, la storia è finita. L’ho rivisto e non ho provato niente” afferma la Platano. Vicinanza per lei ormai è il passato e lei oggi vuole amarsi di più e pensare al futuro: ” Spero di sorridere sempre, ogni giorno più di ieri” termina Ida.