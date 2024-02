Le urla fuori dalla Casa del GF e la rabbia dei concorrenti: Massimiliano Varrese si offende e replica alle accuse.

Indubbiamente tra i personaggi maggiormente in vista dell’edizione in corso del Grande Fratello, Massimiliano Varrese non si è smentito neppure nelle ultime ore. In particolare dopo che fuori dalla Casa qualcuno ha urlato delle “offese” agli inquilini che hanno composto, fin qui, il reality di questa stagione.

Massimiliano Varrese non ci sta: lo sfogo al GF

Massimiliano Varrese

Come anticipato, Varrese si è preso la scena in queste ore rispondendo ad alcune frasi e urla che sono arrivate, anche al suo indirizzo, da fuori dalla Casa del Grande Fratello.

In modo particolare, qualche passante ha urlato ai concorrenti del GF: “State facendo l’edizione più brutta di sempre“.

Tali parole sono state sentite in particolare da Stefano Miele, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi che erano in giardino e hanno potuto accorgersi di quanto accaduto. I tre lo hanno poi riferito agli altri concorrenti scatenando la prevedibile reazione dei vari inquilini.

Se da una parte Letizia Petris ha commentato: Vabbè lo dicono ogni anno”, di ben altro pensiero è stato Varrese.

L’attore, infatti, non ha preso affatto bene questa “accusa” e “offesa” e ha reagito in modo molto duro: “Ok ma adesso perché date voce ad uno stupido?!“, ha detto. “Parliamo d’altro”.

Il concorrente ci è rimasto davvero male e, ancora peggio, forse, ci rimarrà quando vedrà che sui social moltissimi utenti e telespettatori la pensano proprio come chi ha urlato quella frase fuori dalle mura della Casa di Cinecittà.

Soprattutto su X, infatti, in tanti hanno voluto commentare: “Hanno ragione. Questa è l’edizione peggiore”, “Massimiliano, hanno ragione loro e tu fai parte di tutto questo”.

Di seguito anche un post su X di un utente con la reazione dopo lo sfogo del concorrente: