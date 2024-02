Si sono ritrovati e ora non smettono più di stare insieme. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini più innamorati che mai alle Maldive.

Sole, cuore e amore. Sono queste le parole che possono racchiudere i bellissimi momenti che Vanessa Incontrada e Rossano Laurini stanno vivendo alle Maldive. La coppia si è ritrovata dopo un periodo in cui si era allontanata e, adesso, non ha più alcuna intenzione di lasciarsi. Anzi. Sui social, ecco gli scatti che testimoniano il grande amore che i due stanno vivendo.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: le foto alle Maldive

Vanessa Incontrada

Attraverso alcuni post condivisi negli ultimi giorni da entrambi, Vanessa e Rossano hanno fatto vedere come abbiano passato queste ore. I due sono sembrati assolutamente felici e innamorati godendo delle bellezze delle Maldive, tra sole, mare e sicuramente paesaggi mozzafiato.

“Il miglior giorno deve arrivare”, ha scritto la conduttrice accompagnando le sue parole con uno scatto insieme a Rossano.

L’uomo, dal canto suo, aveva fatto lo stesso poco prima scrivendo: “Nessuno basta a se stesso”.

Come noto, la coppia si era allontanata vivendo una profonda crisi che aveva portato entrambi a vivere, di fatto, due vite distinte senza, però, mai perdersi del tutto di vista.

Poi, la reunion comunicata “ufficialmente” l’estate del 2023 con il ritorno di fiamma che è diventato noto al netto della grande privacy di entrambi.

Ora, gli scatti al mare delle Maldive e quello che pare essere, a tutti gli effetti, l’amore ritrovato.

Una relazione che ha sempre appassionato i fan della spagnola che si confermano pieni d’affetto per lei e per Laurini. “Siete bellissimi”, “Una coppia magica che dimostra come il vero amore batte tutto e tutti”, “Vi adoro, siete unici, che bello vedervi di nuovo insieme e felici”. Sono questi alcuni dei commenti dei fan sotto ai post social dei due.

Di seguito anche alcuni post Instagram della donna e del compagno: