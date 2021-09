Vanessa Hudgens e Cole Tucker sono una bellissima coppia e ad ammetterlo è stata l’attrice stessa, che si sta trovando molto bene con il giocatore professionista di baseball, essendo in un bel momento della sua vita. I due stanno molto bene insieme e secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’attrice avrebbe affermato: “Siamo strani, ci piacciono le stesse cose. Ci battiamo per ciò in cui crediamo. Ci piacciono le avventure. Siamo uguali”.

Sono una coppia molto innovativa, infatti i due si trovano alla grande, anche perché hanno molte cose in comune. Vanessa Hudgens e Cole Tucker sono stati pubblicati anche sul profilo ufficiale di Instagram del settimanale Chi, che ha condiviso una splendida foto dei due insieme, dedicandogli questa didascalia: “VANESSA HUDGENS E COLE TUCKER: «SIAMO UNA COPPIA PERFETTA» – “Siamo strani, ci piacciono le stesse cose. Ci battiamo per ciò in cui crediamo. Ci piacciono le avventure. Siamo uguali» ha ammesso Vanessa Hudgens. L’attrice 32enne presterà la sua voce al live action “My Little Pony”. Voi cosa ne pensate? Credete che siano una coppia perfetta, che si trovino veramente bene come ammettono e che siano bellissimi insieme? Oppure pensate che sia solo apparenza e probabilmente anche loro finiranno per lasciarsi?