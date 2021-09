Mia Ceran allatta il proprio figlio, la foto sui social.

Mia Ceran ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale una foto sua con il piccolo Bruno Romeo, nella quale viene ripresa lei mentre allatta il piccolo scrivendo nella didascalia: “Abbiamo tutti sempre fame. O per citare Emily Ratajkowski ‘If it looks like I’m always breastfeeding it’s because I am’ “. Nell’immagine lei è seduta su un letto, probabilmente di un hotel, con davanti un bel buffet di pasticcini, tra i quali sembrano esserci anche dei gustosi cannoli ripieni di ricotta.

Ecco la foto

La foto della giornalista è stata pubblicata anche dall’account ufficiale di Instagram del settimanale Gente, che ha scritto le seguenti parole nella didascalia della foto condivisa sul profilo della pagina: ” ‘Se sembra che io stia sempre allattando, è perché è davvero così’, scrive la giornalista e conduttrice Mia Ceran, commentando questo scatto bellissimo in cui sta nutrendo il piccolo Bruno Romeo. E per giustificare i meravigliosi cabaret di paste e cannoli che li circondano, aggiunge: ‘Qui abbiamo tutti fame’.”. Insomma, una bella immagine che rappresenta la dolcezza e la purezza tra una madre e il proprio bimbo. Voi che ne pensate? Vi è piaciuta la foto pubblicata da Mia Ceran? Ha suscitato in voi un po’ di tenerezza dentro i vostri cuori?