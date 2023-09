Momento di forte emozione in tv per Valerio Scanu che ha raccontato gli ultimi momenti prima della morte di suo padre.

La gioia per il matrimonio con Luigi Calcara, ma anche alcuni momenti di forte emozione nel ricordo di suo padre. Valerio Scanu si è raccontato in tv a ‘Storie Italiane’ con Eleonora Daniele alla conduzione. Il cantante ha spiegato gli ultimi mesi di vita di suo papà, morto per le conseguenze del Covid nel 2020, spiegando che alcuni dei medici che lo avevano curato sono stati presenti alle sue nozze.

Valerio Scanu, il ricordo del padre e le nozze

Valerio Scanu

Le nozze di Scanu e Calcara sono state celebrate lo scorso 7 settembre 2023, una data non qualunque ma esattamente il giorno del compleanno del compianto papà del cantante. Una scelta voluto, proprio per ricordarlo e omaggiarlo.

“Abbiamo trasformato di nuovo questa data in un giorno di festa, era un po’ come fosse lì. Mancava tanto”, ha spiegato l’artista sardo.

Poi, parlando ancora del padre e degli ultimi mesi di sofferenza prima della terribile morte per Covid nel 2020: “Quando è andato via, ovviamente c’erano i medici insieme a lui. Hanno fatto davvero di tutto perché è arrivato all’ultimo in ospedale in condizioni critiche, ma era un soggetto sano ed è rimasto intubato per più di un mese”.

“Ho voluto che alcune di queste persone che lo hanno assistito fossero presenti il giorno del mio matrimonio proprio perché quando mio padre se n’è andato, è come se mi avesse lasciato una sorta di fratellanza con questi medici. Ci siamo legati molto”, ha raccontato Valerio visibilmente emozionato.

Di seguito anche un post Instagram del programma con alcuni passaggi dell’intervista al cantante che ha generato nei telespettatori e in tantissimi utenti social grande emozione e commozione come si può comprendere dai vari commenti: