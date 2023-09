Antonio Ricci svuota il sacco in vista dell’inizio della nuova stagione di Striscia la Notizia e parla anche di Barbara D’Urso…

Colpo di scena nel corso della conferenza stampa di Striscia la Notizia in vista dell’inizio della nuova stagione. A parlare è Antonio Ricci che ha avuto modo di svelare alcuni retroscena in quel di Mediaset che coinvolgono anche Barbara D’Urso che, come noto, ha salutato non proprio con toni leggeri l’azienda.

Antonio Ricci sgancia la bomba su Barbara D’Urso

Sono arrivate dichiarazioni davvero importanti nel corso della conferenza stampa in vista della prossima stagione in partenza di Striscia la Notizia. Antonio Ricci ha rivelato di aver provato a portare la D’Urso nel suo programma per aprire la prima puntata: “Ho avuto modo di sentire Barbara D’Urso per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore”, ha svelato il numero uno del tg satirico. “Lei ha risposto che non può per questioni legali”.

Ma poi, sempre Ricci ha sganciato una vera e propria bomba: “Però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”. Qui il riferimento potrebbe appunto essere al rapporto tra la conduttrice e Mediaset dopo l’addio di questi mesi.

Al netto delle parole su Carmelita, a Ricci è stato chiesto un parere anche su chi l’ha sostituita a Pomeriggio 5, ovvero Myrta Merlino: “Myrta Merlino non sono ancora riuscito a vederla. Ma non l’ho mai seguita, so solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara D’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset”.

Sul tg satirico, però, Ricci ha voluto dare una novità rispetto al passato: “Quest’anno Striscia finirà alle 21:25. In passato chiudevamo più tardi per sopperire alla debolezza del prime time della rete. Adesso l’azienda è sicura di avere prime serate forti, quindi noi ci ritiriamo prima”.

