L’influencer ha condiviso, tramite le storie Instagram, la scelta di voler donare gli organi dopo la morte.

Mentre molti sono ancora scettici ed indecisi per quanto riguarda la donazione dei propri organi, Valentina Ferragni pare ferma. La sorella di Chiara Ferragni, molto attiva sui social e innamoratissima di Matteo Napoletano, ha condiviso nelle scorse ore sulle storie del suo profilo Instagram, la foto del documento “Manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto“.

Valentina Ferragni sui social

Valentina Ferragni ha spiegato tramite i suoi profili social di essere andata a rifare la carta d’identità, in quanto scaduta “da un po’ di tempo“. Al momento del rinnovo le è stata fatta una domanda che “non mi era stata fatta mai prima“, afferma l’influencer.

Alla richiesta di firmare la “Manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto”, “mi sono sentita di rispondere di sì – ha confessato Valentina – sapendo di poter veramente aiutare una o più persone e che in qualche modo una parte di me possa vivere attraverso un’altra“. “Ovviamente spero che questo giorno accada il più lontano possibile nel tempo“, ha comunque voluto sottolineare la Ferragni.

Valentina Ferragni

Dopodiché l’influencer e sorella di Chiara Ferragni (ancora al centro delle polemiche dopo il caso Balocco), che è molto attenta a mantenere un dialogo con i propri followers, ha voluto aprire un box domande per scambiare alcune riflessioni circa il tema della donazione degli organi.

“Mi sento di condividere alcune delle risposte che mi avete dato oggi su questa storia”, ha scritto Valentina nelle storie qualche ora dopo l’apertura del box domande. “Penso che sia un argomento ancora oggi tabù, che si sia poca conoscenza e poca informazione – ha continuato l’influencer – quindi nel mio piccolo vorrei poter farvi vedere qualche risposta che mi è piaciuta molto e che penso possa interessare a tutti voi!“.

Tra i commenti che sono stati lasciati all’interno del box domande sono comparse diverse testimonianze di persone grate alla vita per aver potuto ricevere un trapianto, e tante altre storie di persone che hanno dovuto aver a che fare con il tema. Molti altri, ancora, invitano a fare lo stesso gesto di Valentina in modo da poter salvare più vite possibili.