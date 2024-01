L’ex fidanzata di Damiano David ha annunciato l’arrivo in famiglia di Carlotta, una bassotta color marroncino maculato.

Giorgia Soleri ha sorpreso i fan con un annuncio inaspettato: l’arrivo di Carlotta in famiglia. La nuova arrivata è una bassotta di color marronicino maculato e la notizia del suo ingresso in famiglia ha suscitato molto stupore. L’influencer, infatti, è sempre stata un’appassionata di felini, alcuni dei quali condivide con il suo ex fidanzato, Damiano David, leader dei Maneskin.

L’arrivo di Carlotta in famiglia

“Tenere questo segreto è stata la cosa più difficile che io abbia mai fatto”, ha scritto Giorgia Soleri su Instagram nel post di presentazione di Carlotta. Alla didascalia sono abbinate diverse immagini in bianco e nero che immortalano l’influencer mentre tiene in braccio la piccola di casa, tra baci e carezze.

“Finalmente posso dirvelo – ha scritto ancora a corredo delle immagini – la famiglia pelosa si allarga! Benvenuta Carlotta“. Come molto spesso accade quando si pubblica qualcosa sui social però non sono mancate le polemiche.

Le polemiche

Nonostante sia appena entrata in famiglia, la piccola Carlotta è già al centro delle polemiche. Tutto ciò che viene postato dall’influencer e attivista Giorgia Soleri sui social, infatti, è analizzato dal pubblico in maniera estremamente critica, e di certo anche questa volta non sono mancati i commenti negativi.

Sotto al post sono immediatamente comparsi messaggi di disapprovazione per la scelta di aver acquistato un cane, invece di adottarlo. Tra questi emerge anche quello scritto da Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi. “Con tutti i cani che ci sono nei canili – ha fatto notare la donna – Io davvero non capisco, eppure i gatti li hai salvati dall’inferno perché il cane no?”.

Giorgia Soleri ha preferito, al momento, non dare visibilità alle critiche e godersi l’arrivo della nuova compagna di vita Carlotta.