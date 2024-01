Alfonso Signorini ha dato vita ad un momento di tensione dopo aver trasmesso una clip nella quale Mirko criticava Perla.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip non sono mancati momenti di tensione e colpi di scena: Alfonso Signorini e Mirko Brunetti sono stati al centro di una polemica esplosiva. Il conduttore ha voluto trasmettere una clip risalente ai tempi di Temptation Island, nella quale Mirko è stato immortalato mentre criticava Perla Vatiero a causa della poca attenzione prestata durante le pulizie domestiche.

Da qualche settimana inoltre, Mirko e Perla sono tornati al centro dei gossip in quanto, secondo alcune voci, l’amore tra i due non sarebbe mai finito.

Cosa è accaduto

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip che vede come protagonisti Mirko Brunetti e Perla Vatiero ai tempi di Temptation Island, programma al quale i due hanno partecipato come coppia. Nel video, la donna viene criticata per la scarsa dedizione alla pulizie domestiche: “Non sa fare neanche la lavatrice” aveva detto lui, accusandola di essere stata viziata dai genitori.

“È un cog**one: perché lui sa solo andare a lavorare, dentro casa faccio tutto io. A 21 anni mi sono trasferita e sono stata dentro Casa dove comfort era pari a zero. L’ho sistemata io quella casa“, era stata la risposta di Perla.

Alfonso Signorini

Perla Vatiero, dopo aver assistito alla messa in onda del video non è riuscita a trattenere le lacrime. Alfonso Signorini, dal canto suo, vedendo la reazione della donna, ha immediatamente accusato Brunetti di essere colpevole di aver fatto piangere Perla: “L’hai fatta piangere, vergognati“.

Innervosito, Mirko ha accusato a sua volta la produzione: “No siete stati voi a farla piangere“. Tuttavia il conduttore ha fatto finta di nulla e non ha replicato ulteriormente. “Ho convissuto 5 anni, ho cucinato, pulito casa, mai avuto problemi. Quelle sono cose vecchie dettate da una rabbia“, ha fatto infine notare Perla.