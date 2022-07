I contagi di Covid stanno aumentando in tutta Europa e per questo è bene conoscere le regole in vigore per il contenimento del virus.

Il Covid sta riprendendo in Italia a diffondersi di nuovo in maniera preoccupante e la stessa situazione riguarda anche il resto dell’Europa. L’aumento dei contagi nel nostro continente sta portando i vari Stati a prendere precauzioni per limitarne la diffusione. Vediamo dunque quali sono le nazioni europee in cui è necessario indossare le mascherine durante le vacanze estive.

Le nazioni europee in cui è necessario indossare la mascherina

La pandemia di Covid ha ripreso ad infettare tantissime persone proprio in questo periodo estivo che coincide con le vacanze. Proprio per tale motivo, numerose nazioni hanno iniziato a preoccuparsi cercando soluzioni per evitare problemi peggiori. Per evitare che il flusso di turisti causi conseguenze sulla curva dei contagi, alcuni Stati hanno quindi iniziato a porre attenzione all’uso delle mascherine.

Tra gli Stati che hanno reintrodotto l’obbligo di indossare le mascherine c’è Cipro. Qui, dallo scorso 8 luglio, è necessario usare questi dispositivi di protezione individuale al chiuso. Dal 1° giugno non è più richiesto il Safepass (che corrisponde al Green pass).

Anche in Francia potrebbe a breve accadere quanto a Cipro. Per adesso solo a Nizza e nei comuni vicini si è imposto a cittadini e turisti di indossare mascherine per salire sui mezzi di trasporto pubblici. Nel resto della nazione, per ora, non c’è obbligo di mascherina ma solo la raccomandazione. A breve, comunque, le cose potrebbero cambiare.

In Grecia non è obbligatorio indossare le mascherine al chiodo dallo scorso 1° giugno al 15 settembre. C’è comunque l’obbligo di indossare questi dispositivi di protezione individuale quando si sale sui mezzi di trasporto pubblico, nelle strutture sanitarie e negli spazi chiusi dei traghetti.

Il Portogallo è stato colpito in modo importante da questa nuova ondata di Coronavirus. Dal 1° luglio comunque non è obbligatorio presentare certificati di vaccinazione o tamponi negativi. C’è però l’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi pubblici, negli ospedali, nelle farmacie e nelle case di riposo.

Vacanze estive 2022: le regole per le altre nazioni

Per il momento, in Spagna non c’è l’obbligo di indossare la mascherina. Il Governo ha chiesto di usare le mascherine quando necessario – ossia quando si è in luoghi affollati – ma per il momento solo raccomandazioni.

In Croazia, invece, non c’è alcun tipo di obbligo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG