Uragani di Clara, il significato: “Lasciami scegliere come fare e disfare”

Uragani è la nuova canzone Clara, un messaggio di libertà che arriva come un pugno allo stomaco: scopriamo il significato e il testo.

Clara torna a far scatenare i fan con un brano che, già dal nome, si preannuncia esplosivo: Uragani. Una canzone particolare, che la stessa artista ha definito come “un messaggio di libertà d’essere se stessi“. Scopriamo il significato e il testo del brano.

Uragani di Clara: il significato della canzone

Uscita venerdì 5 settembre 2025, Uragani arriva dopo il grande successo di Clara al Festival di Sanremo con Febbre e dopo la collaborazione estiva con Fedez, Scelte stupide. Scritto dalla stessa artista con Alessandro La Cava, Federica Abbate, Giordano Cremona, Federico Mercuri ed Eugenio Maimone, il brano ha melodie dance-pop e un significato “liberatorio“.

“Non sono come tu mi vuoi

Pretendi ancora gli occhi miei

Perché tu non riesci a stare senza“.

Uragani racconta di una relazione in cui la donna, dopo aver finto per un po’ di essere ciò che il suo partner voleva, riprende in mano la sua vita. Senza più freni, lei si rende conto che senza di lui riesce finalmente a spiccare il volo.

Parlando del significato della nuova canzone, Clara ha dichiarato: “Uragani esce in un momento particolare della mia vita, di cambiamento e consapevolezza. Appena l’ho registrata in studio ho capito che volevo farla uscire, racconta un messaggio di libertà d’essere se stessi e di non far influenzare le proprie decisioni da nessuno che per me è fondamentale“. In ogni relazione, che sia d’amore o d’amicizia, la libertà di lasciar uscire la propria essenza è un diritto, sempre e comunque.

Ecco il video di Uragani di Clara:

Uragani di Clara: il testo della canzone

Mani, mani dentro le mie mani, mani

Quelle volte che tu urlavi, mi lanciavi addosso gli uragani

Lasciami scegliere come fare e disfare un errore…

