Bonus psicologo, importi e fasce ISEE: cosa cambia con le nuove domande

A partire dal 15 settembre 2025, sarà possibile inoltrare le domande per ottenere il bonus psicologo: importi, fasce ISEE e come utilizzarlo.

Dal 15 settembre, i cittadini avranno la possibilità di presentare domanda per accedere al bonus psicologo, misura di sostegno economico pensata per agevolare l’accesso a percorsi di psicoterapia. Confermato anche per il 2025, il contributo prevede un rimborso fino a 50 euro per seduta, con un tetto massimo di 1.500 euro a beneficiario. La finestra temporale per l’invio delle richieste resterà aperta fino al 14 novembre 2025, come stabilito dall’INPS in collaborazione con il Ministero della Salute.

Bonus psicologo, chi può richiederlo e gli importi previsti

Il bonus psicologo è rivolto a chi possiede un ISEE valido non superiore a 50mila euro. Sono previste tre fasce di accesso: fino a 15mila euro l’importo massimo riconosciuto è di 1.500 euro, tra 15mila e 30mila euro il tetto scende a 1.000 euro, mentre per i redditi fino a 50mila euro il limite si ferma a 500 euro. Resta invariata la quota massima rimborsabile per singola seduta, fissata a 50 euro.

psicologo mental coach

La richiesta dovrà essere inoltrata online tramite il portale INPS, autenticandosi con SPID, CIE e/o CNS, oppure attraverso il Contact Center multicanale dell’istituto, raggiungibile al numero verde 803.164 da telefono fisso o al numero 06.164.164 da cellulare. Una volta chiuso il periodo utile per le domande, l’INPS predisporrà le graduatorie sulla base dell’ISEE e, in caso di parità, della data di presentazione.

Come si può utilizzare il contributo

Il contributo potrà essere speso solo presso psicologi e psicoterapeuti privati iscritti all’Albo professionale e che abbiano aderito all’iniziativa tramite il Consiglio nazionale dell’Ordine.

Le tariffe fissate dal CNOP per le sedute individuali oscillano tra i 40 e i 140 euro, valori che variano in base al territorio. Pertanto, in tale ottica, il sostegno pubblico assume particolare importanza.