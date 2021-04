A Pasqua solo uova di cioccolato? Per le fashion e beauty addicted c’è aria di novità, perché le uova di Pasqua diventano beauty! Un regalo fashion, delizioso e prezioso.

Non si è mai troppo grandi per i doni di cioccolato a Pasqua, e aggiungeremmo anche per le uova beauty, novità originale e golosa di quest’anno! Un’occasione perfetta, approfittando della primavera appena arrivata per farsi regalare o regalarsi un momento relax, che mette di buon umore già solo osservandone le confezioni super colorate e piene di sorprese perfette per la nostra beauty routine, per corpo e viso.

Uova di Pasqua beauty 2021: Rituals e Lush

Tra smartworking, videocall e impegni a cui tenere testa, oltre a mangiare qualcosa di dolce e sfizioso, come vuole il rituale di Pasqua, troviamo del tempo per un altro rituale che spesso trascuriamo.

Prenderci cura di noi stesse, e regalare un uovo beauty vuol dire esattamente questo, suggerire a noi stesse o a chi amiamo, che abbiamo bisogno di pensare al nostro benessere.

– Rituals Cosmetics ha pensato di accostare al concetto di rituale della Pasqua, il rituale della beauty routine viso: ricevere una confezione a forma di uova di Pasqua, che immediatamente ci fa pensare a stupore e sorprese, nel suo colore azzurro Tiffany o rosa può diventare un sorprendente momento relax. Il prezzo è di 32,50 euro.

– A Pasqua c’è voglia di gioia, serenità, e spesso fa piacere semplicemente sorprendere chi vogliamo bene con un piccolo pensiero. Possiamo farlo ad esempio ad un cara amica, regalandole una delle bombe da bagno a forma di uovo o coniglio di Lush. Un regalo profumatissimo a cui sarà difficile resistere, a cominciare dal prezzo per tutti i gusti, dai 4 agli 8 euro.

Uova di Pasqua 2021: il beauty egg a sorpresa

E se vuoi davvero sorprenderti o soprendere, hai due chance: puoi ad esempio creare tu un uovo e includere un regalo beauty, ma se sei troppo pigra lo trovi anche già fatto! Si tratta del Beauty egg Collection 2021 di Lookfantastic. Un uovo in scatola prezioso e femminile, pieno di cosmetici e prodotti per il corpo, dal valore prezioso di 250 euro di prodotti.

E alle mani non ci pensiamo? LCN prepara un uovo di Pasqua versione mignon con all’interno prodotti vegani per la manicure, dallo scrub allo smalto. Il prezzo varia dagli 1 ai 2 euro a seconda del prodotto contenuto all’interno.