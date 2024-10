Un ragazzo di 27 anni ha utilizzato l’intelligenza artificiale, al fine di creare foto deepfake di bambini incarcerati.

Hugh Nelson, 27 anni, è stato messo in prigione, dopo aver utilizzato le proprie competenze informatiche per creare immagini di bambini veri tramite l’intelligenza artificiale e creare scene di nudità, stupro e tortura. Inoltre, alcuni erano ritratti in galera.

Crea immagini di bambini incarcerati, torturati e stuprati con l’intelligenza artificiale: arrestato

La polizia che ha ispezionato il suo computer ha trovato 1.391 immagini proibite. La Bolton Crown Court ha appreso che era l'”amministratore” di una chat room su Internet per adulti con un “interesse sessuale per i bambini piccoli“. Ha detto a un agente di polizia sotto copertura che “prendeva commissioni dalle persone” e aveva creato oltre 60.000 “personaggi” utilizzando il software.

Abusi su minori

Nelson ha inviato immagini che mostravano attività sessuali su minori all’agente sotto copertura e in seguito ha detto che stava lavorando per realizzare immagini di una bambina abusata in un asilo nido.

Il materiale visionato dall’agente sotto copertura

Il 27enne ha inviato all’agente un collegamento a una cartella di archiviazione con 299 immagini di bambini violentati o abusati sessualmente e alcune di queste immagini mostravano bambini decapitati.

Nelson ha anche detto all’agente che ritiene di “fornire un servizio prezioso, poiché la maggior parte delle persone non potrebbe abusare sessualmente della propria “nipote o figlia“. Nelson, di Egerton, Greater Manchester, è stato trovato in possesso di foto di una bambina di nove anni, che aveva parlato con un uomo in Italia nel 2021.

L’uomo ha anche incaricato Nelson di creare un’immagine della ragazza “rapita in un furgone e violentata“.

Nelson aveva anche cercato di incitare un quindicenne con cui stava parlando online, sempre negli Stati Uniti, a dedicarsi ad attività sessuali e aveva chiesto immagini a sfondo sessuale.

Il giudice onorario di Bolton, Martin Walsh, ha affermato che era “impossibile” stabilire se nelle foto ci fossero effettivamente bambini veri, ma c’erano prove che almeno uno di loro esistesse davvero.