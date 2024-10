Pastore e famiglia rapiscono e aggrediscono la nuora

Hanno rapito la nuora per poi aggredirla: la vicenda che arriva dal Belize e che ha coinvolto un pastore e la sua famiglia.

Luis Alfredo Tiul Sr, 45 anni, pastore guatemalteco e Matilda Games, 59 anni, sono accusati di somministrazione di sostanze nocive ai danni della nuora che è stata prima rapita e poi aggredita. La vicenda.

Pastore e famiglia rapiscono la giovane nuora

Quattro membri della famiglia sono stati arrestati e accusati per il presunto rapimento e per l’aggressione di una donna di 23 anni sposata con un loro parente.

Il pastore guatemalteco Luis Alfredo Tiul Sr, 45 anni e Matilda Games, 59 anni, anche lei del Guatemala, sono accusati di aver somministrato una sostanza nociva alla giovane.

Inoltre, Luis Alfredo Tiul Sr è stato accusato di rapimento, aggressione aggravata, ferimento e violenza sessuale, secondo quanto riportato da Belize News.

Violenza sulle donne

Anche il loro figlio di 24 anni, Luis Alfredo Tiul Jr, si è trovato in stato di arresto, accusato di aggressione aggravata e ferimento, insieme a Elizabeth Tiul, casalinga messicana di 43 anni, accusata di rapimento, ferimento e aggressione aggravata.

Il commissario di polizia, Chester Williams, ha parlato ai media, affermando che “È riuscita a scappare da loro”, dopo aver patito le violenze e, in seguito, ha denunciato le sevizie.

Il supporto delle istituzioni

Williams, inoltre, ha spiegato che la polizia ritiene che tutti i membri della famiglia siano stati coinvolti nel rapimento e nell’aggressione e che, alla vittima, sarà offerto ulteriore supporto in modo da consentirle di riprendersi.

“Certamente, stiamo valutando la cosa e qualsiasi aiuto di cui potrebbe aver bisogno, lo cercheremo presso altre agenzie, magari anche trovandole una casa sicura se la sua famiglia non fosse in grado di tenerla al sicuro. Possiamo vedere se possiamo parlare con Haven House o qualche altra istituzione finché non riuscirà a rimettersi in sesto“, ha sottolineato il commissario di polizia.