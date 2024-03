Colpo di scena a Uomini e Donne: il ripensamento nel giorno della scelta. Cosa è successo durante il trono di Brando.

Un trono sicuramente ricco di colpi di scena quello di Brando a Uomini e Donne. Il ragazzo si trova, ormai da tempo, indeciso tra due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella. A quanto pare, nelle registrazioni relative al giorno della scelta, il tronista avrebbe avuto un ripensamento, proprio mentre in studio erano pronte le famose sedie rosse.

Uomini e Donne, Brando verso la scelta

Come noto, le puntata trasmesse su Canale 5 di Uomini e Donne sono registrate e, ogni settimana, arrivano con qualche giorno d’anticipo le indiscrezioni su quanto poi verrà messo in onda.

In questo senso, quanto accaduto nel talk di Maria De Filippi ha del clamoroso. Secondo l’esperto in tema UeD Lorenzo Pugnaloni, infatti, nel trono di Brando sono accaduti fatti mai visti. Il tronista “ci ha ripensato” proprio sul più bello.

Pare, infatti, che nella prima registrazione della settimana, né Beatriz né Raffaella fossero presenti in studio. Una decisione che ha spiazzato il tronista che ha, quindi, annunciato che se le due si fossero presentate nella registrazione seguente, avrebbe fatto la sua scelta.

Il ripensamento

Arrivati alla registrazione in questione, con tutti vestiti eleganti, ospiti e studio pronto al bellissimo momento, però, ecco la sorpresa.

Le due corteggiatrici si sono presentate ma, al momento di chiamarle in studio come di consueto in questi casi, Brando ha avuto un ripensamento. Il ragazzo ha detto di non essere convinto su chi scegliere ha rinviato in modo clamoroso tutto.

Pare che la decisione finale del ragazzo possa arrivare dopo un weekend passato con entrambe. Secondo Pugnaloni si tratta di qualcosa di “mai visto” prima. A questo punto non resta che attendere la messa in onda della puntata in questione per capire come realmente siano andate le cose.

