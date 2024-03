Nel giorno della Festa delle Donne è arrivato un bellissimo messaggio di Barbara D’Urso con tanto di lezione e dedica speciale.

Un messaggio “col cuore” nel giorno della Festa delle Donne. Barbara D’Urso ha fatto il pieno di like e commenti con una dedica speciale a tutte le donne ma, soprattutto, alla destinataria delle sue parole, ovvero la piccola nipote.

Barbara D’Urso, il messaggio per la Festa delle Donne

Dopo essere tornata in tv con la bella intervista a ‘Domenica In’ con Mara Venier, si torna a parlare di Barbara D’Urso. Questa volta non per questioni legate al piccolo schermo o al suo futuro lavorativo ma per una bellissima dedica che la donna ha voluto mandare a tutto il lato rosa, soprattutto, a sua nipote.

Carmelita, infatti, attraverso un post condiviso sui social, ha mandato un messaggio speciale nel giorno della Festa delle Donne con chiaro auspicio e lezione di vita alla sua piccola nipotina.

“Non mollare mai… Combatti, ma sempre onestamente, per inseguire tutti i tuoi sogni”, ha scritto la conduttrice condividendo anche una sua foto in compagnia della piccola parente. “Imparerai presto che non è sempre semplice essere donna ma anche che può essere bellissimo. Dai e pretendi rispetto, sempre e con chiunque, senza paura”.

La presentatrice ha aggiunto anche gli hashtag di giornata come #InternationalWomensDay e #8marzotuttolanno.

Di seguito anche il post su X con tanto di foto di Carmelita insieme alla nipote:

Non mollare mai… Combatti, ma sempre onestamente, per inseguire tutti i tuoi sogni. Imparerai presto che non è sempre semplice essere donna ma anche che può essere bellissimo. Dai e pretendi rispetto, sempre e con chiunque, senza paura #InternationalWomensDay #8marzotuttolanno pic.twitter.com/J4PZ5HTkGC — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) March 8, 2024

Il futuro in tv

Come detto, però, il nome della D’Urso, specie dopo l’intervista a ‘Domenica In’, è tornato ad essere protagonista delle notizie legate al mondo del gossip e dello spettacolo.

Al netto dei rumors legati al potenziale ritorno in Rai della conduttrice, per il momento tale ipotesi sarebbe stata smentita. I vertici di Viale Mazzini, infatti, attraverso un comunicato stampa, hanno ribadito che la D’Urso non farà parte del palinsesto Rai. Staremo a vedere, quindi, quali saranno i prossimi impegni della donna, tra teatro e piccolo schermo.