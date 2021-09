L’opinionista muove nuovamente delle accuse verso la partecipante over 70.

Tra le due lady si sa, non corre buon sangue. Ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione oggi in puntata, ma prima gli antefatti. Gemma Galgani, partecipante over 70 del love show, ormai è in cerca dell’amore nella trasmissione da anni, dopo aver ricevuto solamente un gran numero di delusioni e di due di picche. Il flirt più famoso e discusso è stato sicuramente quello con un ufficiale di Marina, il 26 enne Nicola Vivarelli, anche il quale le ha rifilato un clamoroso due di picche, con conseguente soddisfazione di Tina Cipollari.

Tuttavia, Gemma Galgani non si è persa d’animo, anche se la strada è ancora in salita. Infatti anche nella puntata di oggi è stata rifiutata da ben due uomini diversi, Salvatore e Kelly.

Il primo infatti, non ha accettato il numero di telefono della donna poiché non rientra tra i suoi interessi amorosi. Subito dopo Gemma perde la testa per Kerry, essendosi concessa un ballo in pista con lui, ma anche quest’ultimo conferma di non essere interessato a lei. E come al solito, scoppiano le critiche dall’opinionista Tina Cipollari, che considera la partecipante senza una dignità e l’accusa di far scappare gli uomini. Il motivo principale? “Gemma vuole solo uomini più giovani di lei, altrimenti non si accontenta”.

Siete d’accordo con Tina, Gemma è troppo esigente? Oppure è solo un po’ sfortunata?