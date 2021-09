Il debutto dello show televisivo su Canale 5 non ha dato i risultati sperati: colpa della scarsa novità?

Un flop difficile da dimenticare quello della nuova trasmissione di Ilary Blasy, Star in the Star, che ha raggiunto solamente l’11% di share. Lo show infatti è stato notevolmente superato, in termini di visione e apprezzamento, dallo sceneggiato di Sorelle per sempre, tratto da una storia vera, e andato in onda su Rai1, che ha raggiunto ben il 24,4% di share, più del doppio di quello del nuovo programma Mediaset.

Potrebbe essere colpa dell’effetto copia? In effetti, molti critici e telespettatori hanno sottolineato le notevoli somiglianze con lo show televisivo di Rai1, Tale e quale show. In effetti, anche in Star in the Star alcuni vip assumono le somiglianze e interpretano altri personaggi famosi, con l’unica differenza che la loro identità rimane per ora segreta. Forse però questa piccola differenza non è bastata per svegliare la curiosità dei telespettatori italiani? Comprensibile, visto il successo già riscosso da diversi anni dallo show di Carlo Conti. Secondo voi continueremo a vedere in onda Star in the Star? Ce la farà Ilary Blasi a portare alcune novità allo show e risollevarlo? Voi cosa ne pensate?