Signorini rimprovera gli inquilini: ecco anche i due nominati della seconda puntata.

Il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, alla fine della seconda puntata, che è andata in onda ieri sera su Canale 5, ha voluto dare una raccomandazione a tutti i vipponi presenti nella Casa. In questi giorni forse è volata qualche parola di troppo, alcune fin anche esagerate: dunque il giornalista ha si è trovato a dover rimproverare i ragazzi, dicendogli di stare attenti per alcuni scivoloni di pessimo gusto.

Ecco le parole pronunciate da Signorini ieri sera al Grande Fratello Vip: “Non siate irresponsabili, godetevi l’avventura, godetevi quello che vi succede. Senso di responsabilità, di educazione, perché entrate nelle case degli altri. Non passate voi a casa a sottolineare scivoloni, gaffe, godetevi l’avventura del Grande Fratello, appassionatevi alle storie, soprattutto senza pregiudizi, perché fuori da questa Casa siete i primi a non averli”.

Il conduttore ha voluto far comprendere che non possono permettersi alcune frasi di troppo dette senza pensare, poiché essendo in diretta tv ognuno di loro potrebbe mettere in cattiva luce se stessi e il programma. Infine i nominati della seconda puntata sono stati Francesca Cipriani e Tommaso Eletti, anche se in quella di lunedì non vi sarà eliminazione, con il più votato tra i due che che sarà a rischio di uscire dalla Casa.