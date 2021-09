Torna Silvia Toffanin con Verissimo, svelate le anticipazioni con gli ospiti

Nell’edizione di quest’anno Verissimo si raddoppierà al debutto, poiché Silvia Toffanin tornerà con il suo programma sia sabato 18 (classico appuntamento), che domenica 19, secondo quanto riportato da today.it. Nel doppio appuntamento la conduttrice sarà accompagnata da un sacco di ospiti che allieteranno questi due pomeriggi del weekend, raccontandoci le loro vite e le curiosità più nascoste.

La puntata di sabato andrà in onda dalle 16 alle 18:45 e saranno presenti: Gianmarco Tamberi, vincitore di salto in alto a Tokyo 2020; Belen Rodriguez, mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì; Adriana Volpe; Enrico Papi, conduttore di una nuova versione di Scherzi a Parte. Nel pomeriggio di domenica (dalle 17 alle 18:45), ad accompagnare Silvia Toffanin a Verissimo ci saranno: Marcell Jacobs, vincitore della medaglia d’oro nei 100 m e della staffetta 4×100 a Tokyo 2020; Federica Pellegrini; Orietta Berti, che ha fatto ballare tutti con il suo tormentone estivo; Ilary Blasi, nuova celebrity di Star in the Star su Canale 5. Sicuramente ci attenderanno due puntate all’insegna dello sport e ricche di curiosità, da fa stare le persone attaccate allo schermo, con un’edizione che si presume molto interessante, tanto da partire con il doppio appuntamento. Voi da casa lo vedrete?