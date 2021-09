La nuova tronista Andrea Nicole racconta in studio la sua storia personale e il suo percorso di trasformazione da uomo a donna.

La seconda puntata di Uomini e Donne è stata ricca di emozioni, Andrea Nicole inizia il suo nuovo percorso nel dating show piena di paure e insicurezze ma con la voglia di mettersi in gioco. In studio, la tronista trasgender racconta la sua storia e il suo percorso di trasformazione.

La storia di Andrea Nicole commuove il pubblico

“Ho 29 anni, vengo da Milano e nasco con un sesso biologico differente da quello che vedete ora” così Andrea Nicole inizia a raccontare la sua storia, visibilmente emozionata. La nuova tronista spiega di aver capito di appartenere a un sesso “sbagliato”, infatti, a soli 15 anni lo esterna ai genitori e inizia il suo “percorso di transizione”. All’inizio intraprende il suo percorso da sola in quanto i genitori non comprendevano le sue esigenze, ma Nicole chiarisce: “Li comprendevo, li ho sempre compresi anche se non capivano le mie intenzioni e quello che volessi realmente”. Così la tronista esterna le sue preoccupazioni iniziali a relazionarsi con l’altro sesso ma la sua voglia di mettersi in gioco in questo percorso.