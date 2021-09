Ida Platano ricomincia alla grande il suo percorso a Uomini e Donne, dopo la delusione in seguito alla sua ultima relazione con Riccardo Guarnieri.

Questa seconda puntata di Uomini e Donne parte dalla dama Ida Platano che, reduce dalla delusione della sua relazione con l’ex di Riccardo Guarnieri, ha deciso di ritornate nel dating show. Una Ida combattiva quella di quest’anno che è pronta a trovare l’amore.

Ida Platano riceve il suo primo “pretendente” e lo fa rimanere

Maria De Filippi le chiede subito come stia e Ida dichiara di aver riconquistato nuovamente autostima e che sta bene, poi dichiara: “Mi sono innamorata ancora di più di me stessa. Diciamo che mi sono riconquistata”. La dama, quindi, sembra pronta ad innamorarsi e partire al meglio con il suo percorso. Poco dopo entra Graziano, un uomo piacente e affascinante interessato e venuto esclusivamente a corteggiare la dama.

Graziano si dichiara single e spende subito parole bellissime per Ida che ne sembra lusingata. Il single infatti, sostiene di aver “adocchiato” Ida durante un duro confronto con l’ex Riccardo e, riprendendo una frase della dama che alludeva al fatto che Riccardo non la sfiorasse, afferma: “Ho pensato, come fa qualcuno a non voler sfiorare una donna così bella come te”. Questa frase ha conquistato il pubblico ma conquisterà Ida Platano? Intanto la dama lo ha invitato a rimanere.