Cristina D’Avena si mostra con un décolleté mozzafiato di ritorno dalla sua vacanza a Montecarlo, il web impazzisce.

La cantante tra le più amate d’Italia, sta dicendo addio alle vacanze ma come ultimo scatto pubblica una foto che manda in tilt i follower. Una vacanza in barca al largo di Montecarlo, così l’artista decide di concludere le sue vacanze da sogno ma non prima di aver fatto impazzire il web.

Cristina D’Avena scatta una foto in bikini che fa impazzire i follower

La bellissima cantante Cristina D’Avena sta rientrando dalle vacanze ed è pronta per il nuovo concerto che si terrà a Modena. Prima di rientrare da Montecarlo però, Cristina vuole lasciare tutti di stucco immortalandosi in bikini e mostrando un sexy décolleté che ha mandato il web in tilt. Nella foto è al timone di una barca con un bellissimo cappello di paglia a falda larga. Con un look da diva scrive: “Ultimi giorni di relax… Sto arrivando da voi!”.