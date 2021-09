L’ex di Joele sbotta sui social e sostiene che il tronista abbia mentito inventando un tradimento che non è mai avvenuto.

Joele Milan, nuovo tronista di Uomini e Donne, nella clip di presentazione ha sostenuto di essere stato tradito e di aver beccato la sua ex con un altro. Venuta a sapere di queste dichiarazioni, sembra che la ex del bel Joele abbia smentito tutto e si sia scatenata sul web contro di lui.

La replica dell’ex di Joele al tronista

Dopo aver visto la presentazione di Joele Milan, l’ex fa delle importanti dichiarazioni sui social smentendo il tradimento di cui il tronista l’ha accusata: “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa ma per la popolarità si fa questo e altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita.” Ma la dura replica non finisce qui, perchè la ragazza continua con le accuse e scrive: “Per sparare tutte queste stronz*te ha la faccia tosta. Si è rivelato la persona di merd* che è sempre stata.” Insomma, sembra che il primo “giallo” di Uomini e Donne sia proprio questo, la redazione andrà in fondo a questa storia?