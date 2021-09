Ida Platano si rimette subito in gioco uscendo sia con Graziano che con Marcello, questo non fa piacere al napoletano che accusa la dama di non averlo messo al corrente della frequentazione.

Ida Platano si siede al centro studio dopo essere uscita con Graziano, il bel single venuto apposta per corteggiarla ma c’è “un terzo in comodo” che il napoletano non digerisce. La dama infatti, è uscita anche con il single Marcello e questo non è stato molto gradito a Graziano.

Tensioni in studio tra Ida Platano, Graziano e Marcello

L’abbiamo lasciata grintosa, convinta di se stessa e della sua autostima e sembra proprio così. Infatti, la bella dama ha dimostrato di rimettersi in gioco con ben due “pretendenti”: Graziano e Marcello. Il primo a entrare è il bel napoletano deluso dal fatto che Ida non gli abbia detto di essere uscita con Marcello e che l’avesse “beccati” in un bar. “Non voglio accusarti ma ci sono rimasto male anche se quando siamo usciti siamo stati bene insieme”, a questo punto Ida replica dicendo di aver accennato della sua frequentazione anche con l’altro single. A questo punto, i due raccontano del loro incontro al bar dove Graziano ha visto Ida in compagnia di Marcello seduto al bar. Il bel napoletano vedendo “il quadretto” come lo definisce, decide di offrire un caffè con un cuoricino alla dama e uno anche a Marcello.

Questo gesto non è piaciuto a Marcello che dichiara: “Io non mi sarei mai permesso di fare un gesto del genere vedendo una donna in compagnia di un altro uomo”. In studio, si crea agitazione tra chi si schiera a favore di Graziano e chi di Marcello. Intanto Ida continua la conoscenza con entrambi ma decide di ballare solo con Marcello.