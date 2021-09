Guendalina Tavassi viene accusata di fingere l’occhio nero su Instagram e l’influencer replica in modo duro mostrando il referto medico.

Guendalina Tavassi ha mostrato l’occhio nero sui social ma non tutti credono la condizione dell’influencer fosse vera. Un hater attacca la Tavassi di aver montato tutto ad hoc per ottenere visibilità e di prendere tutti in giro. La replica di Guendalina non si fa attendere con tanto di referto medico a seguito.

La replica di Guendalina all’hater: “Vi lascio il referto del mio naso rotto”

Su Instagram un hater ha accusato Guendalina Tavassi di mentire sull’occhio nero e di prendere in giro gli utenti. L’insinuazione arriva, in quanto, in due foto l’influencer appare con l’occhio nero in una diversa posizione: L’influencer replica: “Vorrei spiegare a questa povera gente che dice che l’occhio è cambiato, di provare a farsi un segno in faccia, farsi prima un selfie e poi farsi scattare una foto da qualcuno. Bisogna essere davvero deficienti e str***i.” A dimostrazione delle sue ragioni, l’influencer mostra la differenza di “prospettiva” scattando prima un selfie e poi facendosi scattare la foto da qualcun’altro.

Se non dovesse bastare, Guendalina mostra su Instagram la foto del referto medico che indica esplicitamente una frattura delle ossa nasali. Con questa, almeno per il momento, l’influencer dovrebbe mettere a tacere queste accuse.