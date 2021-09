Ilary Blasi è stufa delle critiche che sostengono che Star in the star sia la fotocopia di Tale e Quale Show e risponde alle polemiche in un’intervista.

Ilary Blasi è stata accusata di condurre un programma, Star in the star, dal format molto simile a Tale e Quale Show e Cantante Mascherato. Ai microfoni di Panorama, la conduttrice si toglie qualche sassolino e risponde alle critiche sul nuovo programma.

Le dichiarazioni di Ilary Blasi su Star in the star: “sono concentrata più sul programma che sulle polemiche

Ilary Blasi è stata accusata di mandare in onda un programma che è la fotocopia di Tale e Quale Show e del Cantante Mascherato. Anche il direttore di Ra1, Stefano Coletta, non è stato felice della scelta della moglie di Totti e pensa che i format siano praticamente identici. A questo, La Blasi risponde: “Può capitare che ci siano programmi che, sulla carta, hanno meccanismi e sfumature simili. In tv c’è spazio per tutti. La penso esattamente come Carlo, c’è posto per tutti. Lui è un professionista serio e un uomo intelligente. E poi diciamolo: in tv sono anni che non s’inventa niente da zero ma il conduttore e gli autori possono comunque dare un twist imprimendo un’identità diversa a un programma.“