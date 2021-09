Ida Platano e Marcello escono per la loro prima serata insieme ma qualcosa va storto e la dama rimane molto delusa.

Ida Platano e il single Marcello sono usciti a cena fuori per la prima volta, ma le cose non sono andate esattamente come aveva pronosticato la dama. Al centro studio, i due hanno avuto un dibattito accesso che ha catturato il pubblico da casa e che ha decretato una forte delusione per Ida.

Ida Platano contro Marcello: “Gli ho fatto i grattini e si è addormentato”

Dopo aver interrotto la sua frequentazione con Graziano, Ida Platano ha deciso di continuare solo con Marcello. Durante una puntata, Ida dichiara: “Sento delle cose molto belle per Marcello” e il single svela di ricambiare la dama. La prima uscita però è stata una delusione per la Platano perchè Marcello si è addormentato durante la serata quando Ida si è avvicinata fisicamente a lui. “Ci sono rimasta troppo male” afferma Ida, ma Marcello chiarisce che il motivo è solo stanchezza di lavoro e dichiara: “Mi son lasciato andare perché mi son sentito a casa”. Le paure di Ida nascono dai problemi intimi che la dama aveva dichiarato avere con l’ex Riccardo, e ha avuto paura di non piacere abbastanza al single. Marcello invece, dimostra che è molto interessato a lei e dopo una folta discussione i due decidono di continuare la frequentazione.