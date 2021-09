Uno stop arriva per la corteggiatrice Ilaria dal tronista romano che non accetta che lei possa uscire anche con Joele.

Ilaria è di nuovo uscita sia con il tronista Joele che con Matteo. Il tronista romano però non gradisce il fatto che la ragazza non sia decisa su chi corteggiare e, di conseguenza, decide di interrompere la loro frequentazione. In studio, interviene Maria e anche il pubblico in favore di Matteo.

Ilaria è indecisa tra Joele e Matteo: il tronista romano interrompe la frequntazione

Sembra duro e determinato, sicuramente con le idee chiare Matteo che mette Ilaria di fronte ad una scelta: continuare con Joele o uscire con lui. La single in studio dichiara di non avere ancora una preferenza e dalle corteggiatrice interviene Maria, la ragazza napoletana: “Stai giocando, dopo un’uscita dovresti sapere chi ti piace di più”. Ilaria continua a giustificarsi e sostiene di non voler prendere posizione: “Se io dovessi arrivare a fine trono con te, perchè io ti devo condividere con più persone e tu non puoi farlo?” dichiara rivolgendosi a Matteo. La replica del tronista è dura e schietta: “Sto facendo il tronista è normale che non posso uscire con una persona sola, altrimenti dovrei fare subito una scelta“. La discussione va avanti ancora per un po’ ma arriva presto la decisione del tronista romano: “Lei vacilla e a me le persone che vacillano non piacciono”. I due smettono di frequentarsi, sarà definitivo?