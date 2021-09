Dopo la sua eliminazione, Tommaso Eletti consegna un messaggio alla fidanzata di Gianmaria da parte del gieffino.

Tommaso Eletti è stato il primo eliminato del Grande Fratello Vip 6 ma la sua presenza è continuato anche al di fuori dalle telecamere. Il motivo è un gesto di solidarietà nei confronti del suo amico Gianmaria Antinolfi che ha scritto un bellissimo messaggio alla sua fidanzata e che Tommaso le ha consegnato una volta uscito dalla casa.

Il messaggio di Gianmaria Antinolfi alla sua fidanzata

Tommaso Eletti dopo aver avuto un duro confronto con la sua ex Valentina, è stato mandato via dalla casa del GF Vip 6 ma non a mani vuote. Infatti, l’ex gieffino a portato con sé un tovagliolo con una dedica che Gianmaria Antinolfi ha scritto per la fidanzata e lo ha consegnato tramite chat alla destinataria. Eletti invia la foto del tovagliolo alla fidanzata di Gianmaria e lei pubblica lo screen sui social della conversazione tra loro: “Greta, ho una bella sorpresa per te! Sono Tommy, amico di Gianmaria, stavo con lui al Grande Fratello Vip. Mi ha detto di dirti che gli manchi tantissimo e che non vede l’ora di stare di nuovo con te. E dice che è molto spaventato nel non sapere se quando uscirà ci sarai ancora per lui“. Sul tovagliolo, il messaggio di Gianmaria è: “Ti amo e non vedo l’ora di stringerti a me, tuo Gian”.