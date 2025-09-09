Nuove indiscrezioni bomba sul destino di una delle coppie di Uomini e Donne: è finita, lui non ce l’ha fatta più.

L’amore nato nello studio televisivo di Uomini e Donne tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sembrava destinato a durare, ma a pochi mesi dalla scelta, le cose potrebbero essere cambiate. Dopo l’ultima vacanza trascorsa insieme a Positano a fine agosto 2025, documentata con foto e video sui social, i due non si sono più mostrati in coppia. L’assenza di contenuti condivisi e alcuni recenti avvistamenti hanno alimentato il sospetto di una crisi che, secondo diversi rumor, potrebbe già essersi trasformata in rottura definitiva. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Gianmarco e Cristina: la crisi di fine estate

L’ex tronista è stato notato da solo al matrimonio di alcuni amici, un evento che ha subito scatenato i commenti dei fan, sorpresi di non vedere al suo fianco Cristina.

Lei, nel frattempo, appariva serena in compagnia di un gruppo di amiche, mostrando sorrisi e leggerezza nelle sue storie social.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Entrambi hanno scelto di non rispondere alle domande dei follower, preferendo mantenere il silenzio. Un atteggiamento che, invece di rassicurare, ha contribuito ad alimentare i dubbi.

“Non si mostrano più insieme, qualcosa dev’essere successo” scrivono alcuni utenti online, convinti che la relazione sia ormai giunta al capolinea.

L’indiscrezione dai social

A confermare l’ipotesi dell’addio è arrivata un’indiscrezione condivisa dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle sue storie Instagram ha pubblicato il messaggio anonimo di un fan: “Si sono ufficialmente lasciati. L’ho saputo da persone molto vicine a loro“.

Secondo la fonte, sarebbe stato Gianmarco a mettere fine alla relazione: “Lui ha lasciato lei“.

Un altro dettaglio emerso riguarda le presunte tensioni con la famiglia e gli amici del tronista, che non avrebbero mai visto di buon occhio Cristina. “Forse Gianmarco non ha il coraggio per lottare” riporta un’altra segnalazione.

Sin dall’inizio, infatti, il percorso della coppia a Uomini e Donne non era stato semplice e ora i fan attendono solo una conferma ufficiale.