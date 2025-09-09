Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio stanno insieme: lui rompe il silenzio e svela tutto

Tommaso Zorzi ha un nuovo amore: Alex Di Giorgio rompe il silenzio e rivela la verità sulla loro relazione.

Negli ultimi giorni il mondo del gossip è tornato a parlare della vita privata di Tommaso Zorzi, dopo che alcune immagini avevano sollevato sospetti su una nuova relazione. I protagonisti di questa vicenda hanno preferito mantenere il silenzio fino a poco tempo fa, quando uno dei diretti interessati ha deciso di rompere gli indugi e raccontare come stanno davvero le cose. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Alex Di Giorgio e la storia con Tommaso Zorzi

Alex Di Giorgio, presente alla Mostra del Cinema di Venezia, ha risposto con sincerità a una domanda diretta sul legame con Tommaso Zorzi.

In un’intervista rilasciata a Superguida Tv ha infatti confermato che tra loro è nata una relazione. “Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio” ha dichiarato il nuotatore, spiegando che il segreto sta nel sentirsi sereni prima con se stessi: “Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con se stessi prima di stare bene con altre persone. Non è facile soprattutto per la vita frenetica che abbiamo al giorno d’oggi“.

Alex Di Giorgio

Le parole di Di Giorgio arrivano dopo le foto pubblicate a inizio settembre dal settimanale Chi, in cui lui e Zorzi erano stati immortalati in vacanza mentre si scambiavano gesti affettuosi. Adesso non ci sono più dubbi: la loro è una storia ufficiale.

Il nuotatore ha anche sottolineato come il gossip sia una componente inevitabile della loro vita pubblica: “Quando si è un personaggio esposto il gossip è all’ordine del giorno. Le cose accadono e non si possono controllare“.

Il legame con Zorzi e il passato al Grande Fratello

Classe 1990, Di Giorgio è un atleta di alto livello che ha partecipato a due edizioni delle Olimpiadi, a Londra 2012 e a Rio 2016, conquistando anche numerosi riconoscimenti internazionali.

Non è però la prima volta che il suo nome viene accostato a quello di Zorzi. Già nel 2020 era stato selezionato per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, con la possibilità di incontrare proprio l’influencer milanese, allora concorrente del reality.

L’ingresso, tuttavia, non avvenne mai per motivi personali e professionali.