Afef annuncia la fine del matrimonio con Alessandro Del Bono dopo quattro anni. Le sue parole sui social rivelano i dettagli.

Dopo quattro anni di unione, Afef Jnifen e Alessandro Del Bono hanno deciso di separarsi. L’annuncio non è arrivato attraverso interviste o comunicati ufficiali, ma direttamente dai profili social della modella, che con il suo stile sobrio e composto ha voluto condividere con i follower una notizia personale ma importante. Le sue parole hanno immediatamente fatto il giro delle testate, scatenando la curiosità dei fan. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Afef e Alessandro Del Bono si sono lasciati: l’annuncio

Nelle sue Instagram Stories, Afef ha scritto: “Dopo molte riflessioni, io e Alessandro abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Rimaniamo grati per il tempo che abbiamo condiviso e per il sostegno dei nostri cari mentre ognuno di noi va avanti su percorsi separati“.

Una dichiarazione concisa ma significativa, che racconta il rispetto reciproco rimasto tra i due nonostante la scelta di intraprendere strade diverse.

Il matrimonio tra Afef e Del Bono era stato celebrato il 15 ottobre 2021 a Saint Tropez, in una cerimonia riservata ma elegante. Due anni prima, nel 2019, la proposta di nozze a Positano aveva già mostrato la solidità del loro legame, e in molti avevano visto in Alessandro Del Bono l’uomo in grado di dare nuova serenità all’ex modella dopo la lunga e mediatica relazione con l’imprenditore Marco Tronchetti Provera.

Manager affermato nel settore farmaceutico, Del Bono aveva conquistato Afef lontano dai riflettori, con uno stile discreto che ben si conciliava con la nuova fase di vita della Jnifen.

La fine del quarto matrimonio

Per Afef, quella con Del Bono era la quarta unione. Il suo primo matrimonio fu un gesto di ribellione nei confronti dei genitori, come lei stessa ha ricordato in passato.

Più tardi, trasferitasi in Europa, nel 1990 sposò a Milano l’avvocato Marco Squatriti, da cui ebbe il figlio Sammy.

Quel legame si concluse alla fine degli anni Novanta, lasciando spazio all’incontro con Marco Tronchetti Provera. Dopo due anni di fidanzamento, la coppia convolò a nozze a Portofino nel 2001, dando vita a un’unione durata ben 17 anni, sotto i riflettori della cronaca mondana e non solo.