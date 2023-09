Emanuele Salvatori, ex volto di Uomini e Donne, sarebbe stato accusato di stalking per aver perseguitato un carabiniere.

Nuovi guai per l’ex tronista di Uomini e Donne Emanuele Salvatori: stando a quanto riporta La Repubblica l’ex volto del dating show di Maria De Filippi sarebbe stato accusato di stalking dopo che avrebbe perseguitato un carabiniere.

Salvatori era già stato condannato ai domiciliari per aver perseguitato una sua ex fidanzata, e questa volta dovrà rispondere anche del reato di diffamazione. Stando a quanto riporta La Repubblica, l’ex tronista avrebbe ritenuto il carabiniere responsabile di un raggiro architettato nei suoi confronti con la stessa ex fidanzata.

Ex tronista di Uomini e Donne accusato di stalking

Il gip avrebbe deciso di disporre nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento, e in precedenza Salvatori sarebbe già stato condannato ai domiciliari per aver perseguitato la sua ex fidanzata. Quando i carabinieri si sarebbero recati a casa sua per notificare che stesse effettivamente scontando la pena, l’ex tronista avrebbe accusato il militare di essere in combutta con la sua ex fidanzata. In seguito si sarebbe spinto fino a nascondersi sotto l’abitazione del militare facendogli delle foto, e per questo motivo sarebbe scattata la denuncia. Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più.

Salvatori ha preso parte al dating show di Maria De Filippi nel 2011, ma a seguire non è più apparso in tv e non possiede canali social ufficiali.