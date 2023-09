Il 9 settembre Francesca Ferragni è convolata a nozze e sua sorella, Chiara Ferragni, ha voluto dedicarle un tenero messaggio. Gianni Morandi ha commentato il suo post.

Francesca Ferragni ha detto sì a Riccardo Nicoletti e, durante la cerimonia, sua sorella Chiara le ha dedicato un commovente messaggio. Il discorso dell’influencer è stato da lei stessa condiviso via social e ha attirato l’attenzione del cantante Gianni Morandi che, proprio nelle scorse ore, aveva dichiarato di volersi prendere una “pausa dai social”.

“Due cuori vicini”, ha scritto il cantante, che ha avuto modo di conoscere Chiara Ferragni durante Sanremo 2023 (di cui sono stati entrambi co-conduttori).

Gianni Morandi: il commento al discorso di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è più emozionata che mai per le nozze di sua sorella Francesca e, attraverso un commovente discorso, ha voluto esprimere tutta la felicità per sua sorella e il marito Riki, che l’hanno resa zia del piccolo Edoardo.

Sui social in tanti sono rimasti stupiti dal fatto che, tra coloro che hanno commentato il post dell’influencer, vi fosse anche Gianni Morandi, che proprio nelle scorse ore ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social. “Per un po’ vorrei prendermi una pausa di riflessione. Magari ci fa bene…”, aveva dichiarato il cantante che, in questi anni, è diventato una vera e propria star del web.

In tanti non hanno mancato di fargli notare l’incongruenza tra il suo annuncio e il commento da lui lasciato poco dopo sui social, ma al momento Morandi ha preferito non replicare. “Ma la pausa social?“, gli ha scritto qualcuno.