Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella, sarebbe pronto per il trono. Il giovane romano è pronto a innamorarsi di ancora.

Antonio Moriconi papabile tronista a settembre? Secondo alcuni rumors lui potrebbe essere uno dei nuovi volti del trono classico di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Come tutti sapranno Antonio Moriconi è stato corteggiatore di Teresa Langella, la tronista napoletana che alla fine del suo percorso ha scelto Andrea Dal Corso. Una storia che come tutti sappiamo è decollata in netto ritardo. Amatissimo dal pubblico, nessuno ha mai dimenticato Antonio Moriconi, che sembra essere pronto a trovare di nuovo l’amore.

Uomini e Donne: Antonio Moriconi sul trono a settembre?

Una persona timida ma con un carattere ben determinato: tutti lo ricordiamo così, Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Uomini e Donne con un passato da tentatore. Adesso per lui si potrebbero riaccendere nuovamente i riflettori del dating show di Maria De Filippi.

Sui social, in particolar modo su Instagram, proprio sul suo account personale, sono in tantissimi che lo vorrebbero nelle vesti di tronista. La redazione accoglierà la richiesta del pubblico? Non ci resta che attendere settembre per scoprirlo.

Nel frattempo il bel romano (è nato a Guarcino in provincia di Frosinone) ha raccontato:

Sarebbe sicuramente una grossa opportunità. L’essere sul trono ti dà la possibilità di trovare davvero ciò che vuoi: arrivano a corteggiarti tantissime ragazze e puoi realmente incontrare la persona giusta. Per cui: perché no?! Se me lo dovessero proporre, direi di sì.

https://www.instagram.com/antonio_moriconi11/?hl=it

Antonio Moriconi dopo la scelta di Teresa Langella

Ha creduto fino all’ultimo di poter essere la scelta e alla fine così non è stato. In più di un’occasione, infatti, Moriconi ha mostrato il suo reale interesse per la bella Teresa che però non è riuscita a ricambiare quei sentimenti. Moriconi, che non porta rancore, a distanza di tempo torna a parlare della coppia:

Sembrano innamoratissimi. Sono felice per loro [..] Certo è che chi ha bisogno di mostrare così tanto le emozioni che sente, spesso nasconde proprio con le parole qualcosa che in realtà non è così forte. Quando si è felici non è necessario gridarlo al mondo intero. Non so se sia il loro caso, ma se dovesse essere davvero sereni l’uno tra le braccia dell’altro, gli faccio miei auguri del giorno.

Antonio, inoltre, tempo fa ha smentito il gossip che lo voleva fidanzato con una bella bionda. Insomma il cuore dell’ex corteggiatore sembra essere ancora libero.