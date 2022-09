Sono iniziate le registrazioni di Uomini e Donne le cui puntate saranno trasmesse dopo metà settembre. Arrivano le prime anticipazioni

Sono iniziate le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. In modo particolare arrivano anticipazioni sul Trono Over dove ci sarebbero fin da subito delle sorprese. Una coppia si sarebbe dichiarata e avrebbe lasciato il programma mentre un noto Cavaliere ha ricevuto “un due di picche”…

Uomini e Donne: le anticipazioni

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

Secondo quanto riportato da Blogo TV che cita la pagina UominieDonneClassicoeOver, dalle prime due puntate registrate di Uomini e Donne lo scorso 30 e 31 agosto, arriverebbero già alcune sorprese.

Prima di tutto, per quanto riguarda il trono Over, Davide e Sara, ex di Biagio, hanno deciso di provare a frequentarsi lontano dalle telecamere e hanno annunciato di voler quindi lasciare la trasmissione. Una lieta notizia per la coppia.

In secondo luogo, poi, Riccardo, diventato famoso per la sua storia, ormai finita con Ida, avrebbe provato a dichiararsi per la tronista Federica – presentata da Maria De Filippi insieme a Lavinia per quel ruolo -, ma sarebbe stato rifiutato proprio per la relazione passata e il modo in cui lui si sarebbe rapportato con la Dama.

Restando al trono Over, Ida ha ricominciato a frequentarsi con un Cavaliere che ha frequentato nel corso della passata edizione, Alessandro. I due sono usciti in esterna e si sono anche baciati.

Tornando, invece, alle due nuove troniste, sia Federica che Lavinia hanno anche conosciuto alcuni dei loro corteggiatori nell’appuntamento al buio.

Soliti screzi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ancora presente e sempre in “lotta” con l’opinionista. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sorprese.

Ricordiamo che la trasmissione andrà in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dal prossimo 19 settembre, dalle ore 14:45 circa da lunedì a venerdì.

Di seguito il post Instagram dell’account ufficiale di Uomini e Donne che presenta una delle due nuove troniste di questa stagione, Federica:

