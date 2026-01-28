Una nuova vita: trama, anticipazioni e location della serie con Anna Valle

Una nuova vita arriva su Canale 5 e ha tutte le carte in regola per appassionare il grande pubblico: ecco trama, anticipazioni e location.

Una nuova vita è pronta per sbarcare su Canale 5 e appassionare il grande pubblico con una storia di riscatto che promette di lasciare il segno. Con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci, la serie è composta da quattro puntate: scopriamo trama, anticipazioni e location.

Una nuova vita: trama e anticipazioni e location

Dopo fiction di successo come Lea e Le onde del passato, Anna Valle torna in televisione con un altro titolo che di certo appassionerà il grande pubblico: Una nuova vita. La trama promette bene: Vittoria Greco, dopo aver trascorso otto anni in carcere con l’accusa di aver ucciso suo marito Leonardo, torna in libertà ed è disposta a tutto per dimostrare la sua innocenza.

Tutto inizia otto anni prima, durante un’arrampicata in montagna. Vittoria e Leonardo sono insieme, ma ad un certo punto lei si ferma un attimo per riposarsi e lui prosegue la scalata da solo. Quando la donna riesce a raggiungere il marito, lo trova cadavere. Viene subito accusata di omicidio e finisce in carcere.

Tornata libera, Vittoria deve recuperare il rapporto con il figlio, ormai 17enne, e dimostrare a tutti che lei è innocente e l’assassino di suo marito è ancora a spasso. In tutto ciò, incontra Marco Premoli, avvocato interpretato da Daniele Pecci, che decide di aiutarla nella ricerca della verità.

Ecco il trailer di Una nuova vita:

Una nuova vita: data d’inizio, puntate e location

Una nuova vita debutta su Canale 5 mercoledì 28 gennaio 2026, in prima serata, e terrà compagnia ai telespettatori per quattro settimane. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la puntata finale verrà trasmessa il 18 febbraio.

La serie è ambientata tra il Trentino e le Dolomiti, con le bellissime San Martino di Castrozza, Primiero e Predazzo a fare da sfondo a numerose vicende. Molti i luoghi che sono stati immortalati durante le riprese, come: il laghetto Welsperg, il centro storico di Fiera di Primiero, Tonadico e Sagron Mis. Piazze, rifugi, architetture alpine e ambienti naturali che rendono ancora più magica e suggestiva la narrazione.