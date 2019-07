Intrigante e ricco di colpi di scena, siamo tutti ansiosi di conoscere le anticipazioni di Un passo dal cielo 5, la fiction Rai con Daniele Liotti.

Un passo dal cielo è una serie televisiva prodotta in Italia e trasmessa, sin dalla prima stagione del 2011, su Rai Uno. Tra i protagonisti ci sono Daniele Liotti (che ha sostituito Terence Hill alla fine della terza stagione) – nei panni del Comandante del Corpo Forestale di San Candido, in Trentino Alto Adige – e Gianmarco Pozzoli. Come già le precedenti, la quarta stagione è stata un successo e quindi è subito entrata in produzione la quinta.

Le anticipazioni di Un passo dal cielo 5

Secondo quanto riportato da Di Più Tv a luglio 2019, la quinta stagione di Un passo dal cielo vedrà protagoniste delle storie d’amore che, per motivi ancora non rivelati, saranno troncate sin dalle primissime puntate. Tra le relazioni maggiormente a rischio c’è quella di Francesco Neri ed Emma che, secondo il giornale, sarebbe già finita.

Non solo, anche l’amore tra il Commissario Nappi (interpretato da Enrico Ianniello) ed Eva – il personaggio nei cui panni c’è la compagna di Raoul Bova, Rocio Morales Munoz – prenderà una piega inaspettata: non si parla di rottura definitiva, ma sembrerebbe che la coppia verrà messa a dura prova.

Fonte foto: https://www.imdb.com/title/tt1680044/?ref_=ttmi_tt

Un’altra grande novità rispetto alle precedenti stagioni – come raccontato da Daniele Liotti durante un’intervista a Vero – è la presenza di un unico filo conduttore all’interno della storia: al contrario di come avveniva in precedenza, infatti, non ci sarà più un caso diverso per puntata.

Per la data di inizio, invece, tenetevi forti perché è davvero molto vicina: proprio come riportato da Rai, la prima puntata verrà mandata in onda domenica 15 settembre 2019 in prima serata, con una durata stimata (salvo imprevisti) fino a domenica 17 novembre.

Un passo dal cielo 5: il cast

In molti hanno sperato un ritorno di Terence Hill – l’attore nei panni di Pietro Thiene che dopo la fine della terza stagione ha deciso di lasciare il set – ma sembrerebbe che anche per questa nuova e sorprendente stagione non ci sarà.

Si prevede, invece, l’arrivo di un nuovo personaggio, una donna nello specifico: si tratta di Valeria Ferranti (interpretata da Beatrice Arnera), la nuova collega del Commissario. La sua presenza metterà ancora di più in difficoltà la relazione tra Nappi ed Eva?

Le altre (giovanissime) new entry della quinta stagione sono Matteo Oscar Giuggioli, classe 2000, che rivestirà i panni di Klaus Moser, accanto a Jenny De Nucci nel ruolo di Isabella Ferrante.

Fonte foto: https://www.imdb.com/title/tt1680044/?ref_=ttmi_tt