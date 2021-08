Come funziona l’ultrasuono per gatti? Scopriamo il suo funzionamento e vediamo se è davvero utile per scacciare gli animali.

L’ultrasuono per gatti è un dispositivo repellente che serve a scacciare gli animali da giardini, orti e da qualsiasi altro luogo in cui venga installato. Come funziona? Scopriamo se è davvero utile e, soprattutto, se è pericoloso per gli animali domestici.

Ultrasuoni per gatti: cosa sono e come funzionano

I dissuasori gatti ultrasuoni non sono altro che dei dispositivi che consentono di allontanare gli animali che alcune persone ritengono fastidiosi. In sostanza, questi strumenti sono impostati sulla frequenza tra 19,5 khz e 24,5 khz ed emettono delle onde ultrasoniche che infastidiscono gli ‘ospiti indesiderati’. E’ bene sottolineare che il loro rumore è impercettibile all’orecchio umano, ma non a quello di gatti, cani, procioni e via dicendo. Questi repellenti, infatti, non agiscono solo nei confronti dei gatti, ma di tanti altri animali, compresi alcuni insetti come le fastidiose zanzare.

Alcuni ultrasuoni contro i gatti emettono anche un flash, in modo da infastidire maggiormente l’animale a quattro zampe. Questo, così come le onde ultrasoniche, si attiva soltanto quando il felino entra nell’area di azione del repellente. In teoria, il gatto o qualsiasi altro animale che si infastidisce a tali segnali, dovrebbe essere in grado di collegarli al suo passaggio in un determinato luogo e, di conseguenza, evitarlo.

Repellente per gatti a ultrasuoni: è pericoloso per gli animali?

Considerando che il repellente sonoro per gatti funziona anche con altri tipi di animali, sono molti quelli che, pur amando il mondo animale, si sentono attratti dall’acquisto. E’ bene sottolineare fin da subito che questi dispositivi non sono nocivi per i nostri amici a quattro zampe. Servono semplicemente come repellente, anche se il funzionamento non è sempre garantito al 100%.

Negli anni, infatti, anche gli animali si sono abituati all’inquinamento acustico e i suoni potrebbero non spaventarli per niente. Inoltre, prima dell’acquisto, è consigliato considerare anche il punto dove lo installerete. Ad esempio, se avete un cane in casa fate attenzione perché potreste infastidire lui e non ottenere alcun beneficio con gli animali selvatici. Infine, è utile dare uno sguardo alle varie recensioni che ci sono sul web, in modo da capire al meglio il funzionamento degli ultrasuoni.